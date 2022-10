Bezirks-SPÖ will 2025 „erneuert, verjüngt und weiblicher“ antreten

Man habe „schon zur Halbzeit ganze Arbeit geleistet“ – zu diesem Schluss kommen die SPÖ-Gemeindevertreterinnen und –vertreter aus dem Bezirk Neunkirchen rund zweieinhalb Jahre vor der nächsten Gemeinderatswahl. Zugleich betonen Bezirksparteivorsitzender Christian Samwald und NÖ GVV-Bezirksvorsitzende Sylvia Kögler aber auch, dass man noch viel vorhabe.

In Zeiten der Pandemie seien die Gemeinden „extrem gefordert“ gewesen, in Sachen Testen und Impfen habe man „Gewaltiges“ geleistet, so Sylvia Kögler, die auch Kritik an der Regierung anbringt: Die Gemeinden hätten sich „einmal mehr als die Säulen der Demokratie erwiesen und haben Ordnung in das chaotische Pandemiemanagement der türkis-grünen Bundesregierung gebracht“. Parallel dazu hätten „allen voran die sozialdemokratischen Kommunen jede Menge an Arbeitsprogrammen angestoßen“, so Kögler und nennt Baumaßnahmen, die Kinderbetreuung sowie den Klimaschutz als Beispiele.

Im Bezirk Neunkirchen sieht die SPÖ in den von ihr geführten Gemeinden viel umgesetzt, „aber auch in den Minderheitsgemeinden haben unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit ihrer Mitarbeit wertvolle Arbeit geleistet“, so Christian Samwald. Als Beispiele werden u. a. der Kindergarten-Neubau in Seebenstein, die Renovierung des Gemeindeamtes in Grafenbach sowie die Bahnunterführung in Pottschach (Stadtgemeinde Ternitz) genannt.

Mehrheiten konnten gehalten werden

Mit einem Auge schielt die SPÖ aber auch schon in Richtung 2025 – da wolle man „erneuert, verjüngt und auch weiblicher in die Wahl gehen, um möglichst viele Prozente und Mandate hinzuzugewinnen“, gibt der SPÖ-Parteichef die Richtung vor.

Bei der Gemeinderatswahl 2020 konnten in den 44 Bezirks-Gemeinden sämtliche Ortschefs ihre Mehrheiten halten, die SPÖ musste jedoch insgesamt 24 Mandate abgeben. Fuß fassen konnte man in Altendorf (wieder) und in St. Corona (erstmals), wo man seit der Wahl mit jeweils einem Gemeinderat im Ortsparlament vertreten ist. In Prigglitz trat die einstige SPÖ bei dieser Wahl als Bürgerliste an, sie stellt derzeit vier Mandatare.

