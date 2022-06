Bezirksfest Neunkirchen: Zweiter Tag mit Messe und Blasmusik

Werbung

Mit einem festlichen Gottesdienst startete am Sonntagvormittag der zweite Bezirksfest-Tag in Neunkirchen. Gegen 9 Uhr fanden sich daher zahlreiche Bezirks-Bürgermeister, Vizebürgermeister sowie Gemeindevertreter beim Schützenhaus in der Schießstättgasse ein, wo sie von Stadtchef Herbert Osterbauer (ÖVP), Vizebürgermeister Hans Gansterer (Grüne) und Stadträtin Christine Vorauer (ÖVP) in Empfang genommen wurden.

Mit dabei waren auch die Landtagsabgeordneten Waltraud Ungersböck und Hermann Hauer (beide ÖVP), Christian Samwald (SPÖ) und Jürgen Handler (FPÖ) sowie Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ). Die Anwesenden verewigten sich auf einer eigens von Künstler Ingo Rigler angefertigten Schützenscheibe.

Fortgesetzt wurde der Festtag schließlich mit einem Blasmusik-Frühschoppen, die Moderation übernahm Radio NÖ-Stimme Tom Schwarzmann.

