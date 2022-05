2021 über 6.000 Einsätze für die Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

6.197 Einsätze haben sie absolviert, 90.239 Einsatzstunden geleistet: die 85 Freiwilligen und fünf Betriebsfeuerwehren im Bezirk.Diese und weitere Zahlen präsentierte in der Vorwoche Bezirkskommandant Josef Huber im Rahmen des Bezirksfeuerwehrtages im Steinfeldzentrum in Breitenau. Huber erinnerte in seinem Bericht an den Waldbrand in Hirschwang, auf den ein Großteil der Einsatzstunden zurückzuführen ist.

Die 91 Feuerwehren im Bezirk zählen 4.088 aktive Mitglieder, 936 Mitglieder der „Reserve“ und 423 Jugendmitglieder. Sie sind für rund 87.000 Einwohnerinnen und Einwohner in 44 Gemeinden zuständig.

Die Veranstaltung - moderiert von Werner Fetz (ORF NÖ) - wurde auch dazu genutzt, verdiente Mitglieder zu ehren sowie Ehrendienstgrade zu verleihen.

Verdienstzeichen 3.Klasse in Bronze des NÖLFV

Kontrollinspektor Andreas Lechner

Abteilungsinspektor Manfred Otter

Peter Lepkowicz

Stefan Breineder

Verdienstmedaille 3.Klasse in Bronze des NÖLFV

Mario Lukas

Patrik Lechner

Verdienstzeichen 3.Stufe in Bronze Steiermark

Patrik Lechner

Norbert Stögerer und Horst Mader bekamen für ihre langjährigen Tätigkeiten im Bezirksfeuerwehrkommando einen Glasflorian überreicht.

Es wurde ebenfalls Dank an die ausgeschiedenen Funktionäre ausgesprochen und Ehrendienstgrade verliehen:

Ehrenabschnittsbrandinspektor: Michael Morgenbesser, Johann Brandstätter

Michael Morgenbesser, Johann Brandstätter Ehrenhauptbrandinspektor: Siegfried Faustmann, Erich Flich, Friedrich Hiebler, Michael Köpf, Klaus Buchegger, Johann Schwarz, Martin Wallner, Robert Tisch.

Siegfried Faustmann, Erich Flich, Friedrich Hiebler, Michael Köpf, Klaus Buchegger, Johann Schwarz, Martin Wallner, Robert Tisch. Ehrenbezirkssachbearbeiter: Erich Kodym

