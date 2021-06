Führungswechsel im Bezirksrettungskommando des Roten Kreuzes: Michael Baci, zwischen 2014 und 2019 Chef des Stabes und seit 2019 Bezirksrettungskommandant, übergab seine Funktion an Paul Pilshofer – Letzterer hatte bereits zuletzt als Stabschef fungiert. Die Amtsübergabe fand an der Rotkreuz-Bezirksstelle Neunkirchen statt – unter Einhaltung der geltenden Corona-Maßnahmen, wie seitens der Organisation in einer Aussendung betont wurde.

Während Baci das „routinierte, gut aufeinander abgestimmte Kommando“ lobte, zeigte sich Pilshofer erfreut über die neue Aufgabe: Er trete in große Fußstapfen, wolle aber ein „ebenbürtiges Team“ bilden, so der Rotkreuz-Langzeitfunktionär. Seinem Vorgänger Michael Baci verlieh Pilshofer im Beisein von Bereichsrettungskommandant Albert Epsino die Albert-Schweitzer-Einsatzmedaille am Bande. Ehrungen gab es auch für die ausscheidenden Mitglieder des Kommandos Harald Blaschek (Lageerkundung), Rainer Blum (Führungsunterstützung), Raphael Klippl (Einsatzführung) und Regina Wallner (ganzheitliche Betreuung, Öffentlichkeitsarbeit). Dankesworte ergingen abseits dessen auch an das ausscheidende Kommandomitglied Andrea Baci, Verbindungsoffizier Johann Bauer erhielt die Albert-Schweitzer-Einsatzmedaille.

Mehr zum personellen Wechsel beim Roten Kreuz in der nächsten Print-NÖN!