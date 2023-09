Bezirksweisenblasen Alte Musiker-Tradition wird in Natschbach-Loipersbach wiederbelebt

Hans, Rosi, Claus und Manuel freuen sich auf das Bezirksweisenblasen beim Drudenteich. Foto: privat

V iele Musikgruppen aus dem Bezirk Neunkirchen unterhalten am 16. September ab 15 Uhr beim Bezirksweisenblasen am Drudenteich in Natschbach. Bei alpenländischer Volksmusik in dieser einzigartigen Kulisse ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Durch Rundfunk- und Fernsehsendungen wieder modern gemacht, ist das Weisenblasen sowohl bei den Musikern eine gern gespielte als auch bei den Zuhören eine gern gehörte wiederauferstandene Form der alpenländischen Volksmusik. Von der Volksmusikpflege initiiert wird bei Weisenbläsertreffen das Spiel in kleinen Gruppen forciert. Vom Duo bis zum mehrstimmigen Bläsersatz, werden Jodler und Volkslieder zum Besten gegeben. Eine solide Tonkultur, sauberes Intonieren, gemeinsames phrasieren und das „Gespür“ füreinander lassen Lieder so erklingen, als ob sie gesungen würden. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Musikheim im Gemeindezentrum Natschbach-Loipersbach statt.