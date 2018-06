Die heurigen Leistungswettbewerbe der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Bezirk standen ganz im Zeichen der schlimmen Unwetter. Obwohl die Florianis, besonders jene der FF Grimmenstein-Kirchau, in der Vorwoche mehrere Tage im Einsatz waren, konnten sie bei den Bewerben dennoch sehr gute Leistungen abrufen.

Dieses Mal war es das Stadion in Ternitz, das am Samstag als Austragungsort der Feuerwehrleistungsbewerbe in Bronze und Silber diente. Unter der Organisation der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Mahrersdorf lief alles ohne Probleme über die Bühne. Mehrere Stunden stellten Florianis aus dem ganzen Bezirk – und sogar darüber hinaus – ihr Können unter Beweis.

Die Freiwillige Feuerwehr Breitenau schaffte es beim Silberbewerb in der Klasse ohne Alterspunkte auf den ersten Platz. | Barta

Gewertet wurde in den Gruppen mit Alterspunkten und ohne Alterspunkte. Zudem wurden die Feuerwehren in Heim- bzw. Gästegruppen eingeteilt. In der Bezirkswertung Bronze hatten die Freiwilligen Feuerwehren Trattenbach, Otthertal 1 und das Abschnittsfeuerwehrkommando Neunkirchen (hier traten Bewerber aus verschiedenen Feuerwehren an) die Nase vorne. Beim Kampf um Silber konnten sich die Feuerwehren Breitenau, Grimmenstein-Kirchau 2 und erneut das AFKDO Neunkirchen durchsetzen.

Bei der abschließenden Siegerehrung wurde den Florianis nicht nur zur Leistung bei den Bewerben, sondern auch zu einer der vergangenen Woche gratuliert. „Vielen, vielen Dank für eure tolle Hilfe und Unterstützung!“, so ÖVP-Ortschefin Michaela Walla (Warth), deren Gemeinde besonders von den Unwettern getroffen wurde.