Im Zuge der Coronakrise schlossen die Außenstellen der Bezirkshauptmannschaft in Aspang Markt und Gloggnitz vorübergehend. Wie die BH Neunkirchen in einer Aussendung mitteilte, sind beide Büros ab sofort wieder in gewohnter Art und Weise geöffnet: Am Gemeindeamt Aspang wird jeden Mittwoch zwischen 8 und 12 Uhr sowie 13.30 und 15.30 Uhr Dienst versehen. In Gloggnitz ist das BH-Büro im Stadtamt jeden Donnerstag besetzt, die Zeiten sind dieselben wie in Aspang.

Aufgrund der Sicherheitsregelungen appelliert die BH aber, im Vorfeld Termine zu vereinbaren. So sollen Menschenansammlungen verhindert werden, heißt es in der Aussendung. Termine können etwa online via www.noe.gv.at/terminbuchung vereinbart werden.

Zusätzlich sind beim Parteienverkehr die allgemein geltenden Hygienemaßnahmen einzuhalten. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird weiterhin empfohlen und kann in bestimmten Situationen von der Behörde angeordnet werden.

„Wir sind sehr bemüht, die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger so rasch wie möglich und in höchster Qualität zu bearbeiten. Aus diesem Grund öffnen wir nicht nur die Außenstellen, sondern erhöhen auch die Kapazitäten im Bürgerbüro der Bezirkshauptmannschaft. Die vereinbarten Termine ersparen Wartezeiten und ermöglichen eine noch effizientere Arbeit im Interesse der Menschen im Bezirk Neunkirchen“, erläutert Neunkirchens Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz.