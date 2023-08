Neunkirchner Hauptplatz im Zeichen des Biers

Am vergangenen Freitag verwandelte sich der Hauptplatz von Neunkirchen in eine richtige Biermeile. Fünf regionale Brauereien, nämlich „Rax Bräu“, „Braueck“, „Zeiserl“, „Siedinger Bräu“ sowie die Privatbrauerei Erwin Ogner boten Kostproben ihrer Braukunst an. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Musiker von „Sechsochtl“, welche kurzfristig eingesprungen waren.

Bei bestem Sommerwetter kamen zahlreiche Besucher und genossen den Abend, der bei so manchem auch länger als bis zum offiziellen Ende um 22 Uhr dauerte. Mit dabei waren unter anderem Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, Bürgermeister Herbert Osterbauer, die Stadträte Michael Bele, Thomas Berger und Günther Kautz, Meisterfotograf Martin Wieland, Veronika und Johann Beisteiner sowie Musikvereinsobmann Kurt Bock.