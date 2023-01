Feuerwehr Gloggnitz-Stadt: Alle 39 Stunden ein Einsatz

Wie viele andere Wehren im Bezirk zog auch die Stadtfeuerwehr Bilanz über das abgelaufene Jahr. Im Hotel Loibl konnte Kommandant Thomas Rauch nicht nur die Kameraden der Wehr willkommen heißen, sondern auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen.

„Es gab 225 Einsätze mit 1.457 Mitgliedern in 2.320 Einsatzstunden“, resümierte Thomas Rauch und betonte, dass es rein statistisch alle 39 Stunden einen Einsatz gab. „Eine Stärke der Feuerwehren ist, auf jede noch so unmögliche Situation zu reagieren“, betonte Rauch und nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Kameraden für ihre stetige Einsatzbereitschaft zu bedanken. Nicht weniger eindrucksvoll waren die Berichte der einzelnen Sachgebiete. So wurden in die Aus- und Weiterbildung 1.369 Stunden investiert, die Jugendarbeit schlug sich mit 1.599 Stunden in der Statistik nieder. Hier kam es auch zu einem Generationswechsel, wurde doch die Feuerwehrarbeit in jüngere Hände gelegt. Fortan übernehmen Raphael Grabner und David Borlak die Agenden von Barbara Kern und Siegfried Borlak.

Ebenfalls ein Thema war das Projekt „Feuerwehrhaus neu“. Rauch: „Mit unserer Standorterklärung für den ,Mondi‘-Grund und dem Ankauf dieser durch die Gemeinde glauben wir, dass einem Neubau nichts mehr im Wege steht.“ Der Kommandant gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass das Warten nunmehr ein Ende habe und der Spatenstich heuer erfolgen könne. Die Politik unterstrich, dass man voll hinter dem Vorhaben stehe.

