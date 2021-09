7.900 Menschen, die im ersten Halbjahr 2021 bei der Arbeiterkammer „andockten“ – und fast 880.000 Euro, die in dieser Zeit für die Mitglieder erreicht werden konnten. Die AK-Bezirksstelle Neunkirchen wurde in den ersten sechs Monaten des Jahres – nicht zuletzt wegen Corona – stark gefordert. „Gerade die aktuelle Krise macht einmal mehr deutlich, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, ist Bezirksstellenleiter Gerhard Windbichler überzeugt.

Unter anderem sahen sich Windbichler und seine Mitarbeiter mit einem ganzen Pulk an Nachforderungen für drei Mitarbeiter eines Textilbetriebes konfrontiert – in dem Unternehmen war Corona-bedingt zwar Kurzarbeit vereinbart worden, „die Beschäftigten arbeiteten allerdings ganz normal weiter und erhielten trotzdem das Kurzarbeits-Geld“, so Windbichler.

Im Zuge der folgenden Betriebsschließung wandten sich die drei an die AK, um die Differenz-Beträge für die vier Monate vom Ex-Arbeitgeber einzufordern. Auch je 40 Überstunden waren offen. Die Intervention beim Dienstgeber war schließlich erfolgreich: „Insgesamt 16.919 Euro wurden an die betroffenen Ex-Beschäftigten ausbezahlt“, freut sich der AK-Chef.