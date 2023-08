Arbeitslosigkeit im Bezirk Neunkirchen geht weiter zurück

Während die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich weiterhin ansteigt, geht sie im Bezirk Neunkirchen zurück. Im Vergleich zum Juli des Vorjahres sank die Zahl der erwerbslosen Personen um einen Prozent auf 2.360, bilanziert AMS-Geschäftsstellenleiterin Petra Hofmann. 180 Personen davon sind unter 25 Jahren, 1.245 zwischen 25 und 50 Jahren, 935 sind älter.

Rückläufig ist auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen - diese geht in ganz Niederösterreich bereits seit 23 Monaten in Folge zurück. „Niederösterreich zählt mit diesem Ergebnis ganz klar zu den Top-Performern in Österreich“, so Hofmann.

Im Arbeitsmarktbezirk Neunkirchen ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Vergleich zum Juli 2022 um 33,9 Prozent gesunken. „Trotzdem gestaltet sich unsere Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend herausfordernd. 69,6 Prozent aller langzeitarbeitslosen Personen im Arbeitsmarktbezirk Neunkirchen haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme und 72 Prozent sind älter als 50 Jahre. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, so AMS-Chefin Hofmann.

Im laufenden Jahr konnten bis dato 1.717 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. 2.690 Kundinnen und Kunden des AMS hätten ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet, so Hofmann.