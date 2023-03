Schoeller Bleckmann Oilfield Ternitz auf Rekordkurs bei Aufträgen

75,2 Millionen Euro: So sieht der Nettogewinn des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann Oilfield (SBO) im vergangenen Geschäftsjahr aus. 2021 lag dieser noch bei rund 21 Millionen Euro. „Unser Wachstumsmotor ist im vergangenen Jahr auf Hochtouren gelaufen. Ein erfahrenes Management, motivierte Mitarbeiter und der Rückenwind vom Markt haben zu einer sehr erfreulichen Entwicklung unseres Geschäfts quer durch alle Märkte und in beiden Segmenten beigetragen", kommentierte SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann das Ergebnis.

SBO-Vorstandsvorsitzender Gerald Grohmann. Foto: Christian Jungwirth, Christian Jungwirth

Beim Umsatz legte der börsennotierte Weltkonzern ebenfalls kräftig zu. Dieser stieg von 292,8 Millionen auf über 500 Millionen Euro an. Auf Rekordniveau befinde man sich zudem bei den Auftragseingängen. Die Dynamik der Energiemärkte und die entsprechend hohe Nachfrage spielt dem Weltkonzern in die Hände. Hier verzeichnete man ein Plus von 88 Prozent, das entspricht 646 Millionen Euro.

Dividende von 2 Euro pro Aktie

Dank des erfolgreichen Geschäftsjahres schlägt der SBO-Vorstand bei der Hauptversammlung am 27. April vor, eine höhere Dividende als 2021 auszuschütten. Damals lag diese noch bei 0,75 Euro pro Aktie, jetzt soll sie auf 2 Euro ansteigen.

Ins Geschäftsjahr 2023 geht der Ölfeldausrüster ebenfalls optimistisch. So rechne man aufgrund erwartbar höherer Investitionen in die Exploration und Produktion von Öl- und Gasfeldern, geringerer Öl-Lagerbestände und mit Blick auf die internationalen Bemühungen zur Energieunabhängigkeit von Russland weiter mit guten Geschäften.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.