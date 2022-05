Serien-Start: "Alles finster" rückt Thernberg in den Fokus

Werbung

Das Traditions-Fußballspiel zwischen Kekenberg an der Della und dem verfeindeten Nachbarort – und plötzlich fällt in ganz Europa der Strom aus: Blackout!

So startete am Montag der Vorwoche die neue Hauptabendserie „Alles finster“ in ORF 1, die im Vorjahr im kleinen Thernberg (Marktgemeinde Scheiblingkirchen) gedreht wurde. Der ORF, der die Serie montags als Doppelfolge ausstrahlt, vermeldete wenig später einen „starken Start“: Bis zu 723.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten den Auftakt der Event-Serie, durchschnittlich waren es 652.000. Konkret kam die erste Folge im Schnitt auf 680.000 Zuschauer, 623.000 waren es bei Folge zwei. Besonders beliebt sei der Serienstart beim jungen Publikum gewesen, so der ORF.

Großer Werbeeffekt für die Region

Einer dieser Zuschauer war auch der Ortschef der Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg, Hans Lindner (ÖVP). Er sieht in der Serie vor allem eines: eine gute Werbung für die Region. „Den Leuten ist es egal, ob eine Serie schlecht oder gut ist. Sie sehen hier die Region und das ist auf alle Fälle gut für uns“, ist der Ortschef überzeugt. Die ersten zwei Folgen von „Alles finster“ waren für den Ortschef „so, wie ich sie erwartet habe“. Lindner lässt ein wenig Kritik durchklingen: „Das Niveau der Bevölkerung in der Serie spiegelt das der Einheimischen auf keinen Fall wider. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass die Rückmeldung in der Region eine andere sein wird als jene von Außenstehenden“, sagt Lindner.

„Es ist toll, bekannte Gesichter zu sehen“

Waltraud Ungersböck, ÖVP-Vizebürgermeisterin der Gemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg, hat den Serienstart ebenfalls mitverfolgt. Für sie ist vor allem ein Aspekt spannend: „Es ist toll, wenn man bekannte Gesichter im Fernsehen sieht. Und es ist schön, wenn man in der Serie die heimischen Kulissen wiedererkennt.“

Bei „Alles finster“ handelt es sich um eine hochkarätig besetzte Produktion der Allegro Film in Kooperation mit ORF und BR. Neben den „Vorstadtweibern“ Hilde Dalik und Martina Ebm sind auch Ex-Buhlschaft Miriam Fussenegger, „CopStories“-Polizist Holger Schober, Harald Windisch als „Bürgermeister Edi“ sowie Wolf Bachofner (u. a. „Schnell ermittelt“) zu sehen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Selina Gina Kolland, Regie führte Michael Riebel. Die (vorerst) letzten beiden Folgen der Serie sind am Montag, dem 9. Mai, ab 20.15 in ORF 1 zu sehen.

