Zweieinhalb Jahre nach Wahl: Polit-Ruhe in Schwarzau eingekehrt

ÖVP-Bürgermeisterin Evelyn Artner. Foto: zVg

Vor gut drei Jahren gab es in der ehemals rot regierten Gemeinde ein politisches Erdbeben. Nach der Gemeinderatswahl 2020 verlor die SPÖ überraschend den Bürgermeistersessel an die ÖVP. Nach einer Neuwahl mussten sich die Sozialdemokraten auch noch von der absoluten Mehrheit verabschieden. Mittlerweile führt ÖVP-Ortschefin Evelyn Artner seit zweieinhalb Jahren die Amtsgeschäfte. Zeit für eine Bilanz.

Nach einem durchaus hitzigen Wahlkampf ist in den letzten Jahren Ruhe in die Gemeinde eingekehrt. Das betont auch die neue Ortschefin: „In guter Zusammenarbeit mit allen Fraktionen konnten wir viele Projekte in unserer Gemeinde umsetzen.“ So wurden etwa genügend Haushalte erreicht, die einem Glasfaserausbau innerhalb des Orts zustimmten. Der Steg über die Schwarza wurde für 21.000 Euro saniert. Außerdem sind die Weichen für das neue Feuerwehrhaus in Schwarzau gestellt. Rund drei Millionen Euro werden hier investiert.

„Konnten bei einigen Projekten mitwirken“

SPÖ-Gemeinderat und Ortsparteivorsitzender Gerhard König. Foto: zVg

Durchaus positiv sieht auch die Bilanz der Sozialdemokraten aus. „Wir konnten bei einigen Projekten, wie dem Glasfaserausbau, sehr intensiv mitwirken. Gemeinderat Harald Kammerhofer war hier von Beginn an federführend dabei“, bilanziert Ortsparteivorsitzender, Gemeinderat Gerhard König. Aber auch in SPÖ-geführten Ausschüssen hätten zahlreiche Projekte, wie etwa die Sanierung der öffentlichen Büchertelefonzelle oder die traditionellen Pensionistenausflüge, umgesetzt werden können. Die Bücherzelle soll künftig am Kirchenplatz aufgestellt werden. Einziger Wermutstropfen für König: der neue Standort des Feuerwehrhauses. „Hier konnte nicht das Wunschgrundstück angekauft werden. Hier wurden wir nicht miteinbezogen.“

Der parteilose „Regenbogen-Mandatar“ Franz Lagler. Foto: zVg

Mit Franz Lagler, er verließ im April 2022 aus persönlichen Gründen die SPÖ, gibt es nun auch einen parteilosen Mandatar, der sich selbst als „Regenbogen-Gemeinderat“ bezeichnet. „Die bisherige Regierungsperiode ist super gelaufen. Mein Wunsch wäre nur, auch hin und wieder in die Ausschüsse eingeladen zu werden, um mehr mitzubekommen.“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.