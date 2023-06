Feuerwehr-Übung in Puchberg: Zug und Pkw stießen zusammen

Ein Zusammenstoß zwischen einem Baustellenzug und einem vollbesetzten Pkw, zwei lebensgefährlich verletzte Personen, eine Lokführerin, die unter Schock steht - soweit die Übungsangabe, mit der drei Feuerwehren, das Rote Kreuz sowie die ÖBB am Samstagnachmittag der Vorwoche für den Ernstfall übten. Insgesamt 40 Personen von drei Freiwilligen Feuerwehren, sechs Sanitäter des Roten Kreuzes und zwei Personen der ÖBB nahmen an der Alarmübung in Puchberg am Schneeberg teil.

„Ziel dieser Alarmübung war die Zusammenarbeit zwischen den Kräften der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zu schulen und zu stärken sowie die Arbeit bei Menschenrettungen im Gleisbereich zur forcieren“, erklärt dazu FF Puchberg-Pressesprecher Sebastian Knotzer.