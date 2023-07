ORF NÖ-Sommertour machte in Gloggnitz Station

30 Orte in 30 Tagen - und in der Vorwoche war Gloggnitz an der Reihe. Die ORF NÖ-Sommertour stationierte sich am Mittwoch im Gloggnitzer Stadtzentrum - und viele Bürgerinnen und Bürger kamen, um sich den Ablauf einer Radiosendung einmal hautnah anzusehen. Moderatorin Tanja Karssemeijer hatte sich jedenfalls zahlreiche Interviewgäste vor das Mikro geholt, etwa Alfred Pratscher, der das Hochzeitsschloss vorstellte, sowie Carl Dirnbacher vom Mühlenmuseum. Vor Ort waren aber auch Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) und ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif.

Als Gesprächspartner fungierten außerdem Stadtarchivar August Reschreiter und Kulturstadtrat Peter Kasper (Liste), der fleißig die Werbetrommel für „moz art“ rührte. Ebenfalls zu Gast war die Ski-Familie Aigner. Die erfolgreichen Athleten ließen die vergangenen Erfolge Revue passieren und gaben auch einen Ausblick auf die kommende Saison - Joe Aigner wird dann mit einem neuen Guide unterwegs sein. An seiner Seite findet man künftig Nico Haberl.

Die Sommertour war schließlich auch am Abend in der Sendung „Niederösterreich heute“ Thema - Rudi Roubinek und Pia Seiser hatten sich für einen Beitrag näher in Gloggnitz umgeschaut.