Es wird zwar noch rund zwei Jahre dauern, bis die ersten Studenten in Ternitz unterwegs sein werden, dass die Stadtgemeinde für eine Fachhochschule geeignet wäre, steht aber zumindest jetzt schon außer Frage. Einer, der dabei helfen soll, den ersten Studiengang in Ternitz zu etablieren ist Gerhard Pramhas, ehemaliger Geschäftsführer der FH Wiener Neustadt. Laut ihm sei es nun wichtig konkrete Ideen zu sammeln. "Ich will hier nicht meine Ideen umsetzen, sonder die der Stadt", so Pramhas in seiner Projektvorstellung.

Mehrere Varianten möglich

Der ehemalige FH-Professer stellt dabei mehrer Möglichkeiten einer Fachhochschule vor. "Einerseits gibt es einen vollwertigen Fachhochschulstudiengang, den in persönlich in Ternitz nicht für sehr sinnvoll halte. Interessanter wird es da aber schon bei Kooperationen mit vorhandenen Fachschulen oder auch Universitäten", so Pramhas über seine ersten Vorstellung.

Suche nach Partnern

Ein zweiter, sehr wichtiger Punkt ist sind die Partner der Schule. "Die Finanzierung ist ein großes Thema. Ein Studierender kostet zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Da kommt man in einem Studienjahr auf 200.000 bis 300.000 Euro", erklärt der Experte die Wichtigkeit der Partnerfirmen. Leicht wird es laut Pramhas aber nicht diese zu finden. "Wenn es darum geht, große Summen zu investieren, dann braucht es sehr viel Überzeugungsarbeit", meint er. In Ternitz jedenfalls will man besonders den Weltkonzern Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG ins Auge fassen. Für SPÖ-Stadtchef Rupert Dworak ist jedoch klar, dass es seitens der Gemeinde zu Beginn eine Finanzspritze geben wird. Aber: "Irgendwann sollte die Fachhochschule schon nachhaltig sein", so Dworak.

Technische Ausbildung

Auch über die Themen der Studiengänge wurde diskutiert. So rät Pramhas von einem Wirtschaftszweig ab: "In dieser Sparte gibt es schon zu viele Angebote. Ich würde in Richtung Technik gehen. Die Nachfrage nach Ingenieuren ist sehr groß. Diesen Weg zu gehen wäre zwar mühsamer, am Ende aber zielführender." In rund zwei Jahren könnte es in Ternitz die ersten Studierenden geben. Ein eigener Neubau für die Fachhochschule sei nicht nötig. "Die Infrastruktur ist schon gegeben. Allein im Gymnasium könnte man zwei bis drei Studiengänge unterbringen", so Pramhas.