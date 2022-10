Hoher Polit-Besuch an der HLT Semmering

Hoher Besuch in der höchstgelegenen Tourismusschule Österreichs: Schulleiter Jürgen Kürner und sein Team durften am Montag Bildungsminister Martin Polaschek und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (beide ÖVP) am Semmering begrüßen. Bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten wurden verschiedenste Stationen, wie beispielsweise die Betriebsküche (liebevoll als das „Herzstück“ der Schule bezeichnet) besucht, im Anschluss wurde unisono die Wichtigkeit der Ausbildung an Tourismusschulen betont.

Foto: BKA

„Österreich ist ein Tourismusland, das beweisen nicht nur schwarz auf weiß die bis Corona stetig steigenden Nächtigungszahlen, sondern auch die Gastfreundschaft, die Herzlichkeit und die ausgezeichnete Kulinarik, für die Österreich weltweit bekannt ist“, sagte Polaschek. In den letzten Jahren sei jedoch ein klarer Trend erkennbar – es fehle immer mehr an Fachkräften.

Schulautonomie, Trends und Digitalisierung

„Der heutige Besuch hat bestätigt, dass die Ausbildung an den Tourismusschulen in Österreich bereits auf einem ausgezeichneten Niveau ist“, lobte Polaschek. Dennoch sei ein „Drei-Punkte-Plan“ notwendig, so der Politiker: Man müsse die Lehrpläne überarbeiten und auf die aktuellen Bedürfnisse und Besonderheiten in der Branche eingehen. Wichtig sei auch, im Rahmen der Schulautonomie laufende Trends aufzugreifen und Impulse aus Wirtschaft und Tourismus einfließen zu lassen. Die Chancen der Digitalisierung sollen genutzt, und Social Media und Marketing zu wichtigen Bereichen in der Ausbildung werden.

Foto: BKA

„Die Fortbildung soll in Zukunft digitaler, praxisnaher und inhaltlich spezifischer werden“, versprach Polaschek. „Der Tourismus ist einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige, wodurch auch der Bedarf an Mitarbeitern kontinuierlich angestiegen ist“, erklärte auch Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler. „Mein Ziel ist es, mehr junge Menschen für den Tourismus zu begeistern. Es gibt viele Aufgaben, die gelöst werden müssen.“

Derzeit werden rund 8.000 Tourismusschüler in Österreich ausgebildet. 450 davon am Semmering: „Die Schüler sind top motiviert, uns muss es gelingen, ihnen Zukunftsperspektiven aufzuweisen“, erklärte Schuldirektor Jürgen Kürner.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.