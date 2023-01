Wahlpraxis: Neuer Hautarzt für Neunkirchen

ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer ist froh, dass gerade ein Hautarzt in der Bezirkshauptstadt seine Tätigkeit aufnimmt: „Da war die Stadt ja bis jetzt eher ein weißer Fleck auf der Landkarte. Und demnach freue ich mich, dass wir auch auf diesem Gebiet der medizinischen Versorgung jetzt wieder ein dementsprechendes Angebot haben!“ –

Die Ordination befindet sich in der Bahnstraße 14 und ist unter der Woche täglich von 9 bis 12 Uhr sowie am Montag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Das medizinische Steckenpferd des Facharztes liegt in der Hautkrebsprophylaxe: „Da haben wir ganz moderne Geräte, die wir bei den Untersuchungen einsetzen.“ Neben dem herkömmlichen Spektrum seines Faches, das in der Ordination angeboten wird, gibt es für die Patienten auch die Möglichkeit, sich akkupunktieren zu lassen oder sich einer medizinischen Fußpflege zu unterziehen.

