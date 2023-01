Neunkirchen: Personalvertretung beruft gegen Treuegelder-Urteil

Wie bereits berichtet revidierte das Oberlandesgericht das Erst-Urteil des Landesgerichts beim Treuegelder-Prozess: Demnach wurden die Gelder zu Unrecht ausbezahlt und müssen auch nicht mehr weiter ausbezahlt werden. Geklagt hatte die Personalvertretung.

Wie Andreas Pfalzer nun in einem Brief an die Mitglieder erklärt, wird man aber auch den Weg der letzten Instanz antreten: „Nach Rücksprache mit unserem Rechtsanwalt werden wir nun fristgerecht eine außerordentliche Revision einbringen und versuchen eine endgültige Entscheidung durch den Obersten Gerichtshof herbeizuführen.“

