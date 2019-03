Ganz besondere Gäste durfte die Marktgemeinde Reichenau in den letzten Tagen willkommen heißen. Die österreichische Bischofskonferenz wurde dieses Jahr nämlich hier im Schloss Rothschild ausgetragen. Eine, die dabei vor allem im Hintergrund fleißig mitgeholfen hat, war Sabine Tauchner. Mit ÖVP-Vizebürgermeister Michael Sillar hat sie den Empfang der Bischöfe im Schloss Reichenau geplant.

Was alles zu einer Bischofskonferenz dazugehört und wie viele Arbeiten im Hintergrund erledigt werden müssen, das hat die Gemeinde Reichenau in der Vorwoche am eigenen Leib erfahren. Bereits im Februar hat Vize Sillar angeboten, ob man die Konferenz nicht in Reichenau abhalten wolle – und die Zusage kam prompt. Neben einer öffentlichen Messe gab es auch einen Empfang, dessen Planung voll und ganz in den Händen Sabine Tauchners lag. „Unsere Aufgabe war auch die Bewerbung des Empfangs und die Einladung der Bevölkerung“, gibt Tauchner Einblick in die Planung.

Besonders beim Catering gab es ein paar Vorgaben: „Es wurde der ausdrückliche Wunsch an uns herangetragen, dass sie vorwiegend Produkte aus der näheren Region haben wollen“, so Tauchner. Für Speis und Trank war daher die Firma BaBioL zuständig. Für die musikalische Untermalung sorgte unter anderem das Bläserensemble des Hans Lanner-Regionalmusikschulverbandes.