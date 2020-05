Insgesamt 122 mit Covid-19 infizierte Patienten wurden bis dato am Landesklinikum Neunkirchen behandelt, 32 davon intensivmedizinisch.

Aktuell sind es 13, vier davon intensivmedizinisch. Der für die Landeskliniken zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zog im Rahmen eines Besuchs am Neunkirchner Klinikum Donnerstagmittag eine positive Bilanz des bisherigen Kampfs gegen das Coronavirus. Der Stufenplan mit Corona-Schwerpunktspitälern in allen Regionen (neben Neunkirchen ist dies im Industrieviertel Mödling) habe sich "absolut bewährt", zeigte sich Pernkopf überzeugt: "So konnte die Versorgungslast gleichmäßiger verteilt werden und die Patienten in ihren Heimatregionen betreut werden."

Der Trend gehe in die richtige Richtung, zeigte sich Pernkopf überzeugt - schließlich würden die Infektionen immer weiter zurückgehen. "Wir können schon heute sagen, dass unsere Spitäler die letzten Wochen exzellent gemeistert haben, denn das war natürlich eine absolute Ausnahmesituation, die wir so in ganz Europa noch nicht gekannt haben", so der Vizelandeshauptmann.

Zugleich lobte er die "Spitzenmedizin und das Spitzenpersonal in allen Regionen des Landes", wie er sagte. Insgesamt wurden in den NÖ Spitälern bisher 570 Covid-19-Patienten behandelt, fast jeder vierte am Standort Neunkirchen. Dieses bleibe wohl auch weiterhin die Schwerpunktklinik im Industrieviertel.

Elektive Versorgung schrittweise aufgenommen

Abseits dessen verwies Pernkopf auf eine Studie, die man in Auftrag gegeben hatte, um herauszufinden, wie viele Menschen in den NÖ Landeskrankenhäusern sowie den Pflegeeinrichtungen das Virus unbemerkt in sich tragen. Stichprobenartig wurden dabei 2.154 Mitarbeiter getestet, lediglich 0,2 Prozent davon waren infiziert. Aufgrund der anhaltend positiven Zahlen nahm man mit Ende April "schrittweise und behutsam" die elektive Versorgung wieder auf. Pernkopf zufolge fanden seither wieder fast 4.000 Operationen statt, rund 30.000 Patienten wurden in den Ambulanzen betreut. All das natürlich unter erhöhten Schutzmaßnahmen.

Wichtig sei es aber auch weiterhin, "dass sich die Infektionszahlen weiterhin positiv entwickeln und sich die Menschen an die Schutzmaßnahmen halten", appellierte Pernkopf an die Bevölkerung.

