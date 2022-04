Gloggnitzer Stadtkapelle steuert auf "Hunderter" zu

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Die enge Zusammenarbeit mit der Musikschule ermöglichte besondere Akzente in der Jugendarbeit. Die professionelle Ausbildung steigert die musikalische Qualität – zehn aktive Musikanten besitzen das Leistungsabzeichen in Gold, zwölf in Silber und drei in Bronze.

Das musikalische Auftreten der Stadtkapelle wurde und wird von zwei Persönlichkeiten geprägt. „Professor Reschreiter legte den Grundstein für eine kontinuierliche Entwicklung und Kapellmeister Sternberger erweitert, modernisiert und bringt als Landeskapellmeister viel Erfahrung und Wissen“, erzählt Obmann Franz Graser. Stolz ist die Kapelle auf die über 40-jährige Freundschaft mit dem MV Tiefenstein in Deutschland und die Auszeichnungen des Landes Niederösterreich, die sie seit 1982 in regelmäßigen Abständen verliehen bekommt. Durch ihre vielfältigen Konzerte und verschiedenen Aktivitäten ist die Kapelle ein fixer Bestandteil im Kulturleben in Gloggnitz.

