Kapelle Aspangberg-St. Peter: Nachwuchsarbeit groß geschrieben

Werbung

Bis 1997 blieb eines immer gleich: ein Kapellmeister mit dem Nachnamen Fuchs. 1964 wurde die Kapelle als Musikverein Aspangberg angemeldet, im Jahr 1994 in Musikverein Aspangberg-St. Peter umbenannt. „Dem Musikverein ist die Pflege des Brauchtums und der Geselligkeit in der Gemeinde ein großes Anliegen“, sagt Obmann Johann Geyer. So spielen die Musiker am 1. Mai traditionellerweise bei jedem Haus ein Ständchen, das freundlich angenommen wird.

Seit dem Jahr 1998 gibt der Verein ein Konzert unter dem Motto „Frühlingsmelodien“. Zudem wirkt die Kapelle bei vielen kirchlichen und weltlichen Anlässen in der Gemeinde sowie bei einigen Frühschoppen mit. In Zusammenarbeit mit der Musikschule werden neue Talente herangebildet, die in einem Aufbauprozess an die Kapelle herangeführt werden. Die Früchte dieser Arbeit konnten 2017 geerntet werden: Die Kapelle erhielt den Ehrenpreis der Landeshauptfrau von Niederösterreich in Gold. Ausschlaggebend waren die laufenden Erfolge bei den Konzertmusikbewertungen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.