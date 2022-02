Kapellen im Bezirk Neunkirchen: "Vorfreude aufs Musizieren steigt!"

„Musik verbindet Menschen“ trifft nicht nur den Geist der Musikvereine und Musikkapellen und das zugehörige gesellige Beisammensein bei diversen Veranstaltungen, sondern war auch das Motto der musikalischen Rundreise der Trachtenkapelle Wartmannstetten. Anders als die 2021 abgehaltenen kleinen Freiluft-Platzkonzerte in der Marktgemeinde mussten viele Auftritte abgesagt werden.

„Corona verhinderte unsere musikalischen Tätigkeiten“, schildert Waltraud Lasser, Obfrau der Trachtenkapelle. Auch Günter Frass, Obmann des Musikvereins Schottwien, erzählt von den Einschränkungen: „Den Start in die musikalische Normalität nach Corona haben wir bereits mehrmals versucht, sind aber durch die sich ständig ändernde Situation und die damit verbundenen Auflagen immer wieder gebremst worden.“

Corona-Pandemie bringt Motivationsprobleme

Unter dem Wegfallen des gemeinsamen Musizierens und Zusammenkommens leidet auch die Motivation einiger Vereinsmitglieder. Laut Ernst Osterbauer, Obmann der Bezirksarbeitsgemeinschaft Neunkirchen-Wiener Neustadt, gab es von 2020 auf 2021 einen leichten Rückgang der Mitgliederzahl. Das Ausbleiben von Veranstaltungen wurde auch zu einem finanziellen Problem. Für die Musikvereine und Musikkapellen stellen diese nämlich die Haupteinnahmequelle dar. „Ausgaben wie zur Reparatur von Uniformen und Trachten beziehungsweise Neuanschaffungen sowie Service und Reparatur von Instrumenten oder Neuanschaffung von Notenmaterial sind dennoch geblieben“, schildert Bezirkskapellmeister Franz Reiterer gegenüber der NÖN.

Wo wir dürfen, werden wir für unsere Bevölkerung da sein!“ Karl Ungerböck Obmann des 1. Pottschacher Musikvereins

Karl Ungerböck, Obmann des 1. Pottschacher Musikvereins, bestätigt die durch die Corona-Pandemie entstandenen finanziellen Herausforderungen und Motivationsprobleme. Durch das Anbieten von Proben und das Bestreiten so vieler Auftritte wie möglich will der 1. Pottschacher Musikverein dagegenhalten. „Wo wir dürfen, werden wir für unsere Bevölkerung da sein“, verspricht Ungerböck. Für die Trachtenkapelle Puchberg am Schneeberg steht zudem die Wiederherstellung ihres Probensaals am Programm, erzählt Obfrau Sabine Zenz von den Sanierungsarbeiten in Eigenregie. Derzeit beginnen die Probentätigkeiten wieder anzulaufen. „Die Vorfreude aufs Musizieren im Beisein von begeisterten Zuhörern steigt mit jeder Probe“, schildert auch Günter Frass die Stimmung im Musikverein Schottwien.

Musikvereine suchen Nachwuchskräfte

Im Akquirieren von neuen Mitgliedern sind die Musikvereine und Musikkapellen in den jeweiligen Orten oft nur einer neben vielen Vereinen, die alle das gleiche Ziel verfolgen. Bernhard Hlavka, Obmann des Musikvereins Zöbern, erklärt, dass es trotz einer grundsätzlich immer guten Anzahl an nachkommenden Jungmusikern schwer vorherzusagen ist, wie sich die Nachfrage zukünftig entwickelt. Die übrigen Obleute stimmen ihm zu: Die Jugend für die Blasmusik zu begeistern sei derzeit schwieriger als zuvor. Viele Musikvereine haben einen Engpass zu verzeichnen. Die Arbeit mit Kindern sei aber wichtig, um das Vereinsleben aufrechtzuerhalten, betonen sie.

Eine tragende Rolle kommt hier den Musikschulen zu. „Der Nachwuchs in unseren Musikvereinen und Musikkapellen hängt davon ab, wie sehr es den Musikschulleiterinnen und Musikschulleitern gelingt, Kindern ein Instrument nahezubringen, das auch im Musikverein Verwendung findet“, meint Bezirkskapellmeister Franz Reiterer.

Neben einem ersten Kennenlernen des Instruments bieten Musikschulen auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Könnens. So sind sie nicht nur für Neueinsteiger, sondern auch für Musiker, die bereits Mitglied in einem Verein sind, von Bedeutung. Den Einfluss der Musikschulen kennt auch die Puchberger Obfrau Sabine Zenz. Dank der Musikschule und der Gemeinde kann sich die örtliche Trachtenkapelle über das Projekt der Bläserklasse freuen.

Auch der 1. Pottschacher Musikverein plant gerade in Zusammenarbeit mit der Musikschule und der Volksschule Pottschach ein solches Projekt. Der Musikverein Schottwien hebt hervor, dass neben dem jungen Nachwuchs auch Spätberufene und Wiedereinsteiger willkommen sind. In den Musikvereinen und Kapellen ist Platz für jeden, der einen Beitrag zur Erhaltung von Tradition und zur Unterhaltung der Bevölkerung leisten will und über die nötigen musikalischen Fähigkeiten verfügt.

Kapellen zeigen sich

vorsichtig optimistisch

„Meine Musikerinnen und Musiker sind optimistisch für 2022“, freut sich Waltraud Lasser von der Trachtenkapelle Wartmannstetten. Nach etlichen gezwungenen Absagen von Veranstaltungen und der fehlenden Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren, sei die Vorfreude der Vereinsmitglieder auf die zukünftigen Auftritte umso größer. In den Musikvereinen wird bereits fleißig geplant und geprobt. Neben dem traditionellen Maispielen stehen auch etliche Konzerte und Musikfeste auf dem Plan. Auch der Tag der Blasmusik soll im Sommer wieder gefeiert werden. Ein besonderes Highlight steht heuer auch für die Trachtenkapelle Puchberg am Schneeberg an: Von 20. bis 22. Mai begeht sie in der Schneeberghalle ihr 145-jähriges Bestandsjubiläum.

