Musikverein Hettmannsdorf-Würflach: Jugend hat Priorität

1949 kam es zur Zusammenführung der Vereine unter dem Namen Musikverein Hettmannsdorf-Würflach. 1983 belebte der Verein das Mailüfterl-Blasen wieder. Ein Höhepunkt war das 900-Jahr-Jubiläum der Gemeinde. Über Würflach und das südliche Steinfeld erschallte eine gemeinsam mit dem Musikverein Grünbach am Schneeberg gespielte Klangwolke. 1997 präsentierten die Musiker die heute noch getragene Tracht. Für seinen Einsatz hat der Verein bereits Auszeichnungen und Ehrenpreise des Landes Niederösterreichs erhalten. Besonders beliebt in der Bevölkerung sind die Wunschkonzerte. Durch musikalischen Kulturaustausch entstanden auch Freundschaften mit Musikvereinen aus Deutschland und Spanien. Musikalisches und kameradschaftliches Miteinander steht an oberster Stelle. So gibt es nach den Proben ein gemütliches Beisammensein und Ausflüge sollen den Zusammenhalt stärken. Auch die Jugendarbeit wird großgeschrieben: Jeden Dienstag proben die „Junior Brassi’s“. C. Seiser

