Musikverein Mönichkirchen: Alles begann mit einer Wette

Eine Wette war dann ausschlaggebend, dass der Musikverein Mönichkirchen im Jahre 1999 neu gegründet wurde. Unter Aufsicht von Pfarrer Dietmar Orglmeister wurde im Pfarrheim, wo heute auch das Musikerheim ist, die Gründungsurkunde feierlich unterzeichnet. Zum damaligen Zeitpunkt war der Verein von Aushilfskräften der umliegenden Musikvereine stark abhängig. Gründungsobmann und stärkste Kraft bei der Organisation des neuen Musikvereins war der Mönichkirchner Franz Binder. Am 22. Juli 2004 ereilte den Verein ein herber Schicksalsschlag: Binder verunglückte bei einem Arbeitsunfall tödlich. Seit 2004 lenkt der damalige Obmann-Stellvertreter Johann Riegler mit seinem Vorstand die Geschicke des Vereines.

Als Highlight durfte der Verein das Bezirksmusikerfest 2009 in Mönichkirchen abhalten. „Dieses Fest war für uns und für unsere Bevölkerung in Mönichkirchen einmalig und einzigartig in der Vereinsgeschichte“, erzählt Riegler.

