Musikverein Natschbach-Loipersbach: Große Bandbreite beim Repertoire

Die große Bandbreite der Auftritte reicht von klassischen bis zu modernen Konzerten. Highlights waren die Konzerte im Kinocenter „Sound of movies“, in der Kirche gemeinsam mit der Singgemeinschaft „Joy to the world“ oder beim Open Air „Galakonzert am Drudenteich“.

Regelmäßig besuchen die Mitglieder die Schwesterngemeinde Cornuda in Italien und betreiben mit der „filarmonica cornudese“ musikalischen Kulturaustausch. Auch eigene Veranstaltungen wie „Rock im Stadl“ oder der Musikantenstammtisch „musikalisch angerichtet“ werden gerne ausgerichtet. Wertungsspiele und Bewerbe nützen die Musiker zur Weiterentwicklung und nehmen mit Erfolg teil. Durch die musikalische Umrahmung beinahe aller Gemeindeveranstaltungen ist der Musikverein aus dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken.

Man ist stolz, dass der Gründungsobmann Engelbert Rath nach wie vor gerne zu Auftritten kommt. „Wir hoffen, dass wir nun nach den zwei vergangenen Jahren der musikalischen Entbehrungen wieder voll durchstarten können“, so Kapellmeister Thomas Breineder und Obmann Johann List.

