Musikverein Trattenbach: Ständchen vor jeder Haustüre

Nach der Fastenzeit beginnen die Proben für die Frühschoppen im Sommer. Ende April oder Anfang Mai zieht der Verein von Haus zu Haus und spielt Ständchen. Neben kirchlichen Festen umrahmen die Musiker auch Festlichkeiten der Gemeinde und anderer Vereine. „Der Musikverein Trattenbach findet großen Anklang in der Bevölkerung und daher sind wir auch um gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den anderen Vereinen im Ort sehr bemüht“, sagt Schriftführerin Petra Trettler.

Anfang Oktober findet das Erntedankfest statt. An diesem Tag lädt der Musikverein zum „Tag der Blasmusik“ mit einem Frühschoppen ein. Danach beginnen die intensiven Proben für das Highlight des Jahres: das Neujahrskonzert am 5. Jänner. Ein weiterer Höhepunkt wird heuer die 120-Jahr-Feier des Musikvereins am 17. und 18. September. Christina Seiser

