Ternitz: Ein Musikverein, viele Namen

1881 erfolgte auf Anregung der Werksfeuerwehr Schoeller Stahlwerke die Gründung der Ternitzer Eisenwerks-Kapelle. Während des Ersten Weltkrieges wurde der Betrieb notdürftig aufrechterhalten. Nach dem Krieg verlor die Werksführung das Interesse an der Kapelle. So wurde sie zum 1. Ternitzer Musikverein. In den Folgejahren kam es zu dessen Auflösung durch die Deutsche Wehrmacht. Die Werksleitung erreichte aber eine Reaktivierung als Werksscharenmusik.

Nach Kriegsende wurde der 1. Ternitzer Musikverein wieder ins Leben gerufen. Es folgte die Blütezeit in den 1960er und 70ern unter Josef Peichl und Roman Ehold. Das Orchester zählte zu den besten im südlichen Niederösterreich.

Heute sieht sich der Verein als Teil des Ternitzer Gesellschaftslebens. Die musikalische Weiterentwicklung des Orchesters wird durch ein jährliches Konzert und die Teilnahme an Wertungsspielen gepflegt. Um den Nachwuchs kümmern sich seit vielen Jahren die beiden Musikschullehrer Michael und Isabella Gasteiner.

