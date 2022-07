Warth: Nachwuchstalente spielten in Musikwoche auf

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Exakt hundert Jung-Musikerinnen und Musiker waren es, die den Beginn der Sommerferien heuer dazu nutzen, um ihr Können am Instrument weiter zu vertiefen. Nachdem die traditionelle Musikwoche 2020 wegen Corona flach fiel, konnte die Bezirksarbeitsgemeinschaft Neunkirchen-Wiener Neustadt des Blasmusikverbandes wie im letzten Jahr auch heuer wieder dazu einladen. Von den zehn Lehrern wurden Teilnehmer aus Neunkirchen und Wiener Neustadt betreut.

Auf dem Programm standen in der Woche Theorie und Praxis gleichermaßen wie Spiel und Spaß. „Es freut uns sehr, dass heuer so viele Jung-Musiker mit so viel Freude dabei waren“, zieht Bezirksjugendreferent Johannes Kornfeld zufrieden Bilanz. Jeder einzelne Teilnehmer (von insgesamt 31 verschiedenen Musikvereinen) habe „in diesen fünf Tagen sehr viel geleistet“, so Kornfeld.

Abgeschlossen wurde die Woche mit einer Marschmusikvorführung am Donnerstag sowie mit einem großen Konzert am Freitag in der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth. Begrüßt werden konnten dazu auch Bezirksobmann Ernst Osterbauer sowie Bürgermeisterin Michaela Walla (ÖVP) aus Warth.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.