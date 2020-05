Durchgeführt wurde das Freizeitabenteuer am Donnerstag, der Start in der Nähe von Passau erfolgte bereits um 4.30 Uhr: ,, Ziel war es, an nur einem Tag die rund 330 Kilometer vom Start entlang des Donauradweges in die Bundeshauptstadt zu bewältigen", so Fiedler, der als ein fanatischer und trainierter Sportler gilt, zur NÖN.

Unterstützt wurden die beiden vom ehemaligen Wiener Neustädter FPÖ-Sportstadtrat Philipp Gerstenmayer, der mit einem Betreuungsfahrzeug das Duo begleitete.

Nach drei längere Pausen, einige kurze Stopps sowie eine Reifenpanne war es knapp 24 Stunden gegen 1 Uhr Uhr so weit: Erschöpft, aber glücklich und zufrieden wurde der Rathausplatz in Wien erreicht.