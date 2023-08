Blumenschmuckwettbewerb: Puchberg mischt um Landessieg mit

Nachdem sich die Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg 2018 den Landessieg beim Bewerb „Blühendes Niederösterreich“ holte, musste sie vier Jahre lang aussetzen. Bei der heurigen Auflagen des Bewerbs, veranstaltet von Landwirtschafts- und Wirtschaftskammer, Gärtnervereinigung und Land Niederösterreich, mischt der Ort einmal mehr um den Sieg mit: Mit dem ersten Platz im Industrieviertel (in der Gruppe 2: 801 bis 3000 Einwohner) konnte sich Puchberg wieder für den Landesentscheid qualifizieren.

Daher findet am 22. August eine weitere Begehung der Landesjury statt. Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) gibt sich zuversichtlich: „Wir freuen uns über den Sieg im Industrieviertel und hoffen natürlich, auch im Land vorne mit dabei zu sein.“ Sein Dank geht an das Bauhofteam unter der Leitung von Rene Koch, aber auch an alle Puchbergerinnen und Puchberger. „Der Kurpark ist natürlich ein zentrales Element, aber es geht auch um alle weiteren öffentlichen Anlagen und nicht zuletzt um die Privatgärten. Am Ende zählt der Gesamteindruck, und ohne die vielen Bürgerinnen und Bürger, die ihre Häuser und Gärten so pflegen, würde das nicht gelingen. Darauf bin ich sehr stolz“, so der Ortschef.

Die Abschlussfeier von „Blühendes Niederösterreich“ findet schließlich am 26. September in St. Pölten statt.