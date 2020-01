Auch am zweiten Tag nach der Silvesternacht waren die Spuren zahlreicher Vandalenakte in Neunkirchen unübersehbar. ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer lud aus diesem Grund noch am Donnerstag ins Rathaus zu einem Krisengipfel.

Der zerstörter Gastgarten im Bräuhaus, der gesprengte Kaugummiautomat in der Wiener Straße oder die kaputten Mistkübel im Stadtpark - weit erstreckten sich die Tatorte diverser Vandalenakte in der Silvesternacht im Neunkirchner Stadtgebiet.

Es war kurz nach Mitternacht, als ein ohrenbetäubender Knall Bräuhauswirt Hans Bauer und seine Gattin aus den Silvesterfeierlichkeiten riss. Eine Gruppe von 40 Leuten hatte am Hauptplatz gefeiert und offensichtlich einen von ihnen einen Böller in den Gastgarten geschmissen. Mit fatalen Folgen: Sechs Fensterscheiben gingen zu Bruch und auch die Speisekartentafel war auf Fetzen kaputt: „Eine riesengroße Frechheit, denn das war kein normaler Kracher mehr, das war wie im Krieg“, ist man im Bräuhaus noch Tage danach verärgert. „Leider haben wir keinen einzigen Polizisten am Hauptplatz gesehen. Ich frage mich, warum gerade an solchen Tagen nicht die Stadtpolizei zum Dienst herangezogen wird“, so der Seniorchef. Auch in der Wiener Straße und im Stadtpark wurden ein Kaugummiautomat und Mistkübel in die Luft gesprengt.

Für ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer ist das Fass nun endgültig übergelaufen. Er lud noch am Donnerstag in sein Büro zu einem Krisengipfel. Mehr zu den Ergebnissen und geplanten Maßnahmen im Kampf gegen den Vandalismus lesen Sie in der kommenden Printausgabe der NÖN Neunkirchen.