Neues Lokal in der Neunkirchner Innenstadt

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Im Moment lässt nur ein A-Ständer mit der Information „Restaurant Neueröffnung“ die vorbeifahrenden Autofahrer oder Fußgänger wissen, dass im ehemaligen Lokal „Der weiße Paragraph“ in der Triester Straße in Neunkirchen ein neues Restaurant eröffnet hat.

Der Inhaber Selahattin Cem Türkeser (32) bezeichnet die Küche als „Fusionsküche“. Geboten werden kleine Speisen á la „Drinks & More“ von verschiedenen Einflüssen wie italienische, orientalische aber auch österreichische Küche. Für die näheren Firmen und Institute werden Mittagsmenüs angeboten und am Abend gibt es Cocktails im schattigen Innenhof.

Der Restaurant-Name „Bomonty“ geht auf einen Bezirk in Istanbul zurück. „Wir wollen das anbieten, was uns von anderen Ländern gefällt“, so Isabella Spreitzgrabner aus Ternitz, die ihren Mann im Restaurant unterstützt.

Gesucht werden noch eine Köchin oder Koch und ein Kellner/eine Kellnerin.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.