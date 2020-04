Am Dienstag und Mittwoch im Föhrenwald, am Donnerstag in Schneebergdörfl, am Freitag in Mönichkirchen und am Samstag auf der Flatzer Wand – zahlreiche wegen ihrer Größe und teils exponierten Lage auch schwer zu bekämpfende Waldbrände hielten in der Vorwoche die Einsatzkräfte im Bezirk Neunkirchen in Atem.

An die 800 Feuerwehrkameraden standen dabei im Einsatz, „bis auf ein paar leichte Blessuren blieben zum Glück alle unverletzt“, resümiert Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber im Gespräch mit der NÖN und betont, wie stolz er auf seine Truppe ist: „Das waren tolle Leistungen, es wurde hervorragend gearbeitet und ich bin sehr zufrieden“, so Huber, der als Mitglied des Einsatzstabes auch selbst immer an vorderster Front mit dabei war.

Gleichzeitig betont er aber, dass die aktuelle Situation noch nicht das Ende der Fahnenstange bedeutet: „Auch wenn es jetzt ein bisschen geregnet hat, der Boden ist einfach viel zu trocken. Auch was die Tiefe betrifft. Da genügt ein Funke und es geht wieder von vorne los“, gibt er noch keine Entwarnung. Persönlich glaubt er auch, dass es sich bei den meisten Waldbränden um Selbstentzündung gehandelt hat.

Ein derart geballtes Aufkommen innerhalb weniger Tage sei aber eher ein seltenes Ereignis, so Huber. Das letzte dieser Art, an das er sich erinnern kann, ist schon sehr lange her. „Das war, als der Schneeberg brannte.“ Das war immerhin im Jahr 1992.

Bilder und detaillierte Berichte zu den einzelnen Brandeinsätzen aus der Vorwoche finden Sie auch im Internet unter www.noen.at.

Ternitz Waldbrand forderte rund 100 Feuerwehrleute

Bezirk Neunkirchen Auch private Osterfeuer strengstens untersagt