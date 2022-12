140 Feuerwehrmitglieder am heiligen Abend in Schlöglmühl im Einsatz

Werbung

"Während andere Familien das Weihnachtsfest feierten, wurden kurz vor 20 Uhr am heiligen Abend 10 Feuerwehren zu einem Brandeinsatz bei einem Gewerbebetrieb in Schlöglmühl alarmiert", berichtete die Plattform "Einsatzdoku" am Sonntag/Christtag. Bereits auf der Anfahrt sei die enorme Rauchsäule sowie ein Feuerschein sichtbar gewesen.

Ein Müllhaufen stand in Flammen, unter schweren Atemschutz begannen die Florianis mit der Brandbekämpfung und schlugen die die Flammen nieder. "Um an alle Brandstellen im Haufen zu gelangen, musste dieser mit einem Bagger zerlegt und gezielt abgelöscht werden. Hierfür wurde auch Löschschaum eingesetzt", so die "Einsatzdoku".

Gegen 22 Uhr konnte Brand Aus gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Auch hatte man eine Ausbreitung verhindern können.

Insgesamt standen 140 Mitgliedern mit 21 Fahrzeugen der 10 Feuerwehren im Einsatz. Weiters der Rettungsdienst sowie die Polizei. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt.

