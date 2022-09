Brandursache bekannt: Defekt an Radiator löste Inferno in Sautern aus

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

,,Die Brandursachenermittlungen haben ergeben, dass das Brandgeschehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch einen elektrischen Defekt eines elektrisch betriebenen Radiators im Wohnzimmer ausgelöst wurde", heißt es von der Landespolizeidirektion auf Nachfrage der NÖN.

Feuerwehreinsatz Brand in Mehrparteienwohnhaus in Sautern

Während der Brandbekämpfung musste das Haus geräumt werden. Die Helfer retteten eine unversehrte Bartagame aus einer brennenden Wohnung und übergaben das Tier der Besitzerin. Feuerwehrangaben zufolge bot sich ein „dramatischer Anblick“. Der Balkon einer Wohnung im obersten Stockwerk des Gebäudes stand in Vollbrand, Flammen griffen auf den Dachboden über. Es bildete sich eine meterhohe Rauchsäule. „Durch das beherzte Eingreifen zahlreicher Nachbarn war der gesamte Wohnungsblock bereits geräumt, sämtliche Bewohner befanden sich draußen auf dem Parkplatz in Sicherheit“, wurde in einer Aussendung betont.

Feuerwehrmann Patrick Pfeiffer konnte eine Bartagame retten. Foto: www.einsatzdoku.at

Bekämpft wurden die Flammen von innen und außen, Atemschutz und eine Drehleiter kamen zum Einsatz. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Wohnungen wurde ebenso verhindert wie die Ausbreitung des Feuers auf den Dachstuhl.

