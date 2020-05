Seit Samstag, fünf Uhr früh, steht Prigglitz‘ Feuerwehrkommandant Karl Stranz im Einsatz. NÖN.at erreichte ihn telefonisch. „Als wir im Einsatzort ankamen, stand schon die Hälfte des Dachstuhles, ebenso wie die Veranda in Vollbrand. Ein Hauptaugenmerk bei den Löscharbeiten war, die Kirche, die sich in unmittelbarer Nähe befindet, zu schützen, ebenso wie den Pfarrstadl", so Stranz. Seinen Informationen zufolge werden gegen Mittag die Brandermittler des Landeskriminalamtes erwartet, um der Ursache des Feuers auf den Grund zu gehen.

Die aktuelle Trockenheit wirke sich auch auf die Löscharbeiten aus. „Wegen der Wasserknappheit haben wir mit den Tankfahrzeugen einen Pendelverkehr eingerichtet. Auch ein Traktor mit einem rund 8.000 Liter fassenden Behälter war im Einsatz", berichtet der Feuerwehrkommandant, der die gute Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften betonte. "Brand Aus" konnte gegen neun Uhr gegeben werden, aktuell hält man noch eine Brandwache.