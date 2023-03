Feuerwehr verhinderte Inferno auf Mönichkirchner Schwaig

,,Das Feuer entstand nach 6 Uhr im Bereich eines Holzlagerplatzes“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber, der sich selbst ein Bild vor Ort machte, im Gespräch mit der NÖN. „Da der Wind sehr stark und in dem Bereich viel Holz gelagert war beziehungsweise viel aus Holz gebaut ist, war die Situation nicht ungefährlich. Aber durch den raschen Einsatz der Feuerwehren aus Mönichkirchen, Aspang und Tauchen konnte Schlimmeres beziehungsweise ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden“, so Huber.

So wurden „nur“ der Holzstoß, aber auch ein Auto, das direkt daneben stand, ein Raub der Flammen. „Das Fahrzeug fing durch die enorme Hitzeentwicklung daneben sofort zu brennen an, da war nichts mehr zu machen“, erklärt Huber.

Aktuell ist die Brandursache noch unbekannt. Ermittler werden am Nachmittag den Brandort genauer unter die Lupe nehmen.

Die Feuerwehren waren bei der Brandbekämpfung rasch zur Stelle. Foto: www.einsatzdoku.at

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.