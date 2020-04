,,Verspätetes" Osterfeuer nach Brandstiftung in Ternitz .

Ein mysteriöses Feuer beschäftigte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Feuerwehr in Sieding bei Ternitz. Offenbar hatten Unbekannte den Holzhaufen, der für das Osterfeuer vorbereitet und noch nicht weggeräumt worden war, in Brand gesteckt.