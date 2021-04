Heuer war es organisatorisch ein wenig anders, da aufgrund der Corona-Pandemie reduzierte Mannschaft seitens der Feuerwehren eingesetzt wurde. Weiters wurde hochrangig Bedacht auf die Sicherheitsmaßnahmen während des Einsatzes gelegt, berichtete die Plattform "Einsatzdoku.at" in einer Aussendung.

Für die Arbeiten im Gleisbereich wurde den ganzen Tag ein Gleis für das sichere Arbeiten der Einsatzkräfte gesperrt. Auch das Wetter spielte an dem Tag mit. "Lediglich der böige Wind war teilweise nicht ganz optimal, da dieser die entzundenen Streifen rasant vorantrieb", so die "Einsatzdoku" weiter.

„An allen vier Einsatzabschnitten wurden aber genügend Löschwasserreserven in Form von Tanklöschfahrzeugen der eingesetzten Feuerwehren stationiert, um eine unkontrollierte Ausbreitung zu verhindern“, wurde Einsatzleiter Christian Haiden in der Aussendung zitiert. In der Bezirksalarmzentrale Neunkirchen gingen über den Tag verteilt mehrere Notrufe ein, welche eine aufsteigende Rauchsäule im Bereich der Semmeringbahn meldeten. Diese waren zwar von weitem sichtbar, waren aber allesamt zu jeder Zeit unter Kontrolle.

Das "Brandstreifen heizen" war laut "Einsatzdoku.at" dringend notwendig, da die Waldböden und Bahndämme der Semmeringbahn heuer besonders ausgetrocknet sind. "Ein kleiner Funke hätte in der jetzigen Zeit bereits gereicht, um einen großflächigen Brand auszulösen. Durch das kontrollierte Abheizen konnte die größte Gefahr für die kommenden Monate verringert werden", so Einsatzleiter Haiden gegenüber der Feuerwehrplattform.

Gegen 18 Uhr konnten alle vorgegebenen Einsatzziele erfolgreich erreicht werden.