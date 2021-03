Wenn es ums Ratschen geht, sind sich Karoline und Alexandra Handler sowie Sina und Nico Riegler einig: Es sind die Gemeinschaft und das Zusammensein mit den Freunden, die den Kids bei dem Brauchtum ganz besonders viel Spaß machen. Auch heuer werden die Vier – wie hunderte andere Kinder im Bezirk – wieder unterwegs sein, um in der Karwoche die Aufgabe der Kirchenglocken zu übernehmen, die ja vor Ostern bekanntlich „nach Rom fliegen“, siehe Geschichte nebenan.

Während die Strecke der vier Kids – Karoline geht bereits das zweite Jahr, Nico, Sina und Alexandra bereits das siebente Jahr – dieselbe sein wird, verändern sich Corona-bedingt die Rahmenbedingungen: „Ganz generell halten wir natürlich den Sicherheitsabstand ein. Wenn es dann ums Absammeln geht, tragen wir eine Maske und betreten auch die Häuser nicht“, verrät Nico Riegler die Details. Etwaige Naschereien müssen so also unterwegs verzehrt werden. Neben dem Thomasberger Ortsteil Olbersdorf werden die Vier auch in der Lehensiedlung, im Pumperwaldl sowie der Karl-Schrammel-Siedlung unterwegs sein – die Vorfreude ist trotz der geänderten Vorzeichen groß: „Die Freunde zu sehen und gemeinsam unterwegs zu sein, macht immer viel Spaß“, sind alle überzeugt.

„Wir hatten 87 Kinder, die heuer als Sternsinger unterwegs waren – so viele hatten wir noch nie!“ Wolfgang Berger, Pfarrer Grünbach/Puchberg

Hochgehalten wird die Tradition trotz der Pandemie auch in Puchberg am Schneeberg. Bereits bei der Sternsinger-Aktion durfte sich Dechant Wolfgang Berger über viel Interesse freuen. „Wir hatten 87 Kinder, die heuer als Sternsinger unterwegs waren – so viele hatten wir noch nie“, so Berger. Bei der Ratschen-Aktion rechnet er mit 40 bis 60 Kindern, die sich beteiligen. Die Sicherheit soll dabei groß geschrieben werden, erklärt Berger: „Wir werden – wie schon bei der Sternsinger-Aktion – alle in Klassen- beziehungsweise Familienverbände einteilen und so darauf achten, dass sich die Kinder nicht zu sehr vermischen. So ist die nötige Sicherheit gegeben.“

Dechant Wolfgang Berger, Pfarrer in Puchberg und Grünbach. Grabner, Grabner

In Grünbach am Schneeberg und der Nachbargemeinde Schrattenbach geht man hingegen andere Wege: Über die Pfarrjugend können sich Interessierte melden – ihnen wird eine Ratsche gebracht. „Alle, die mitmachen, können dann vom Balkon aus oder in der eigenen Straße zu den entsprechenden Zeiten ratschen“, weiß Dechant Berger. Besondere Freude hat er damit, dass bei der Aktion auch Erwachsene mitmachen: „Die sind schon Feuer und Flamme und fiebern dem Termin schon entgegen“, so der Dechant. Geratscht wird jedenfalls am Freitag und Samstag jeweils um 7, um 12 und um 17 Uhr. „Somit wird auch hier die Tradition des Ratschens hochgehalten“, zeigt sich Berger begeistert über das Engagement von Jugend und Teilnehmern.

Geplant ist die Ratschen-Aktion heuer in Pottschach – so keine anderen Maßnahmen verkündet werden, wie Doris Schnell von der Pfarre Pottschach betont: „Es werden Kinder, die gemeinsam eine Schulklasse besuchen, oder Familien jeweils in einem Gebiet gehen – Problem wird eher das Absammeln werden, aber wir werden das mit Keschern, wie zum Beispiel auch beim Sternsingen, lösen.“ Um mangelnde Beteiligung macht sie sich keine Sorgen: „Wir haben eine gut besuchte Jungschar, obwohl Corona von der Zusammengehörigkeit her viel zerstört hat.“

Thomas Huber, Sekretär der Herz-Jesu-Pfarre der Stadtgemeinde Ternitz. ÖVP, ÖVP

Eine besonders kreative Lösung des Ratschens hat man sich in Ternitz überlegt. Wie bereits im letzten Jahr will man wieder ein „Balkonratschen“ durchführen, verrät Pfarrsekretär Thomas Huber: „Den Kindern, die zum Beispiel auch in der Kinderkirche aktiv sind, werden die Ratschen gebracht und sie ratschen dann vom Balkon aus. Vor allem im dörflichen Bereich, wie zum Beispiel in Rohrbach, aber natürlich auch im städtischen Bereich.“