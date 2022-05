Wieder Maibaum-"Panne" in Payerbach

Werbung

Das Aufstellen des Maibaums in einer Gemeinde war wohl selten so turbulent, wie es heuer in Payerbach der Fall war. „Wir machen aus unserm Mai-Baum den Drei-Baum“, sagte Bauhofleiter Andreas Heinfellner, als beschlossen wurde, dass der in der ersten Nacht umgesägte Maibaum noch einmal aufgestellt werden soll. Doch die Freude über den von den Gemeindearbeitern erneut aufgestellten Maibaum hielt nicht lange an. Schon am nächsten Tag lag er bereits zum zweiten Mal auf dem Boden.

„Das ist eine Grauzone, weil es geht dann auch wieder in Richtung Sachbeschädigung oder Vandalismus“, ist die Grünen-Gemeinderätin und Lehrerin Heidi Prüger über die Taten frustriert. Mit ihren Schülerinnen und Schülern gemeinsam hat sie sich vorgenommen, den Bereich Brauchtum an der Schule zum Thema zu machen und den Kindern näher zu erklären. So will sie derartige Vorfälle in Zukunft verhindern. „Ich glaube, dass die Leute das gar nicht mehr so genau wissen“, meint Prüger. Das „Maibaumstehlen“ läuft nämlich nach gewissen Regeln ab und es geht, wie der Name schon sagt, nicht darum, ihn zu zerstören, sondern ihn zu stehlen.

Der Maibaum wurde nun bereits zum dritten Mal wieder aufgestellt. Die Polizei wurde jedenfalls über die Vorfälle informiert.

