Was in den Feistritztalgemeinden Kirchberg, Otterthal, Trattenbach und Raach bereits gestartet wurde, wird nun auch in Edlitz, Grimmenstein und Thomasberg aktuell. Einstimmig haben alle drei Ortsparlamente einen Grundsatzbeschluss gefasst, ein Breitband-Ausbau-Projekt mit Hilfe der „nöGIG“, der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastruktur GmbH, voranzutreiben.

Mit den Gemeinderats-Beschlüssen wurde zunächst der Grundstein gelegt – in weiterer Folge muss in jeder Gemeinde ein Projektteam gegründet werden. Damit der Ausbau tatsächlich erfolgt, braucht es allerdings Vertragsunterzeichnungen mit zumindest 42 Prozent der Liegenschafts-Besitzer. Kommt diese Quote im gesamten Ausbaugebiet nicht zustande, ist das Projekt vorerst gescheitert.

Zuversichtlich, das Ziel zu erreichen, zeigt sich jedenfalls Grimmensteins Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP): „Das ist wahnsinnig wertvoll und eine einmalige Chance für die Gemeinde.“ Schon vor Jahren habe die Gemeinde bei der „nöGIG“ um einen Ausbau angefragt, doch das sei damals aus finanziellen Gründen gescheitert. „Deshalb müssen wir die Gelegenheit jetzt nutzen“, rührt Pichler kräftig die Werbetrommel. In einem ersten Ausbauschritt soll der Ortskern von Grimmenstein erschlossen werden – Hochegg ist vorerst noch nicht dabei. „Das könnte dann in einer weiteren Phase erfolgen“, erklärt Pichler.

In Thomasberg sind vorwiegend Liegenschaften im Tal von der ersten Ausbaustufe betroffen, wie Bürgermeister Engelbert Ringhofer (ÖVP) präzisiert: „In Kienegg haben wir etwa die Leerverrohrungen schon mit der Wasserleitung mitgelegt – das könnte dann in weiterer Folge schneller gehen“, meint Ringhofer. Auch Olbersdorf ist vorerst noch nicht betroffen. Ringhofer ist überzeugt davon, dass die erforderliche Quote erreicht werden kann: „Wir werden jedenfalls rennen dafür und ich bin froh, dass hier auch die Opposition mit an Bord ist!“ Bis Herbst diesen Jahres sollen die nötigen Unterschriften jedenfalls beisammen sein, so Ortschef Ringhofer zur NÖN.

In Edlitz soll ein Großteil des Gemeindegebietes von schnellem Internet profitieren – darunter auch die Ortsteile Wieden, Grub, Prägart oder Sonnberg. „Ich denke, dass wir die 42 Prozent erreichen – ansonsten ist der Zug für zehn Jahre abgefahren und das wäre für die gesamte Region schade“, so Ortschef Manfred Schuh (ÖVP).