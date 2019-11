Gelegenheit macht Diebe, das hat sich bei einem Prozess am Landesgericht wieder einmal bewiesen.

Ein 28-jähriger Wiener Neustädter wollte am 21. Juli in der „Eros-Bar“ in Breitenau eigentlich „nur etwas trinken und die Mädchen anschauen“, doch ein offenes Fenster brachte ihn auf eine andere Idee. Laut Staatsanwaltschaft stieg der Mann mithilfe einer Bank durch ein Fenster in die Bar ein, entnahm der Kassa im Barbereich 780 Euro und verließ das Lokal auf demselben Weg.

Dabei wurde er aber von einer Frau, die dort arbeitet, am Parkplatz erwischt. Sie wollte ihn aufhalten, er lief aber trotzdem zum Auto und stieg ein. Die Zeugin (46) vor Gericht: „Ich wollte ihn am Wegfahren hindern“, indem sie sich vor sein Auto stellte. Der Mann soll aber den Rückwärtsgang eingelegt haben und dann auch noch auf die Frau zugefahren sein, die sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte.

Der Angeklagte zeigte sich geständig, wie auch zu dem Diebstahl einer Geldbörse aus dem Spind einer „Billa“-Mitarbeiterin in Neunkirchen am 14. Juli, wo er 150 Euro erbeutet hatte und zu einem Griff in die Kassa eines Wettbüros in Wiener Neustadt, am selben Tag, wo er auch noch 395 Euro Bargeld mitgehen ließ. Als Grund nannte der Mann seine Drogensucht: „Ich hatte Chrystal Meth und Heroin genommen und viele private Probleme.“

Der vorbestrafte Neustädter wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, außerdem wurde eine bedingte Strafe von zehn Monaten widerrufen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.