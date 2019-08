Am Montag Vormittag heulten in Breitenau und Umgebung die Sirenen. Grund dafür war ein Brand in einem Gewerbebetrieb.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine in Brand stehende Absaugung in einer Halle vorgefunden. Der betroffene Bereich war bereits stark verraucht, was einen Löschangriff erschwerte. Unter schweren Atemschutz wurden die Löscharbeiten in der Halle vorgenommen. Permanent dazu wurde die Halle mittels Druckbelüfter belüftet, um den Bereich rauchfrei zu machen. Durch das schnelle Eingreifen konnte nach kurzer Zeit vom Einsatzleiter Brand Aus gegeben werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Neben den 4 Feuerwehren, welche mit 45 Mitgliedern und 10 Fahrzeugen im Einsatz standen, war das RK Neunkirchen zur Beistellung sowie die Polizei vor Ort. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird von der Polizei erhoben.