Gespanntes Warten: Wo bleibt „Meister Adebar“?

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, ist Johann Haslinger überzeugt, wenn er über die Ankunft von Störchen in Breitenau spricht. Der Obmann des Storchenvereins sieht vor allem das derzeit eher maue Wetter als schlechten Einfluss. „Einige Störche können vermutlich nicht fliegen, weil ihnen die Thermik ganz einfach fehlt“, erklärt er. Die Hoffnung auf Nachwuchs im Breitenauer Storchennest ist mit der - hoffentlich - späten Ankunft der Weißstörche allerdings nicht mehr da. „Da wird es eher keinen Bruterfolg geben“, so Haslinger.

Dass die Gäste aus dem Süden hin und wieder auch etwas später nach Breitenau kommen, kann man an der Statistik des Storchenvereins ablesen. Die späteste Ankunft von Störchen gab es im Jahr 2014. Damals kamen die beiden Stelzvögel gleichzeitig am 12. Mai an. Nachwuchs gab es damals, wie es Haslinger auch heuer vermutet, keinen. Dass man bezüglich Nachwuchs aber dennoch nicht den Kopf in Sand stecken darf, zeigt das Jahr 2011. Die Störche bezogen damals erst Anfang Mai ihr Nest am Kirchendach, in dem sie auch zwei Jungvögel großziehen konnten.

Wer die Ankunft der Störche live mitverfolgen möchte, der kann das über die Homepage des Breitenauer Storchenvereins machen. Hier geht es direkt um Livestream.

