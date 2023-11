Helmut Maier: „Da wird über niemanden drübergefahren!“

NÖN: Sie werden erst 60 Jahre alt. Darf man da schon Altbürgermeister sagen?

Helmut Maier: Das ist mir eigentlich ziemlich egal (lacht). Ob Altbürgermeister, Bürgermeister in Ruhe oder Helmut – ich fühle mich nicht so alt.

Was war ausschlaggebend dafür, dass Sie „ruhigen Gewissens“ gehen konnten?

Maier: Ich war mir sicher, dass die Personen, die nach mir kommen, die Angelegenheiten gut erledigen werden, auf dieselben Dinge wie ich Wert legen und dass sie die Arbeit auch in meinem Sinne fortsetzen.

Die Gemeinderatsbeschlüsse fielen immer einstimmig. Ist das nicht ein bisschen fad?

Maier: Nein, das ist überhaupt nicht fad. Das bedarf der Überzeugungskraft und der Motivation von 19 Gemeinderäten, dass sie einstimmig einen Beschluss fassen können. Da wird über niemanden drübergefahren, sondern es wird miteinander geredet. Natürlich wird diskutiert, aber letztendlich haben wir es geschafft, einstimmig abzustimmen. Politische Beschlüsse haben wir ausgeklammert, in unseren Gemeinderatssitzungen ging es um Dinge, die direkt die Gemeinde betreffen.

Warum funktioniert die Zusammenarbeit in Breitenau so gut? In anderen Gemeinden wird teilweise um jeden Punkt und Beistrich gestritten.

Maier: Wir reden sehr viel miteinander. Außerdem sind alle Gemeinderäte in Vereinen in Breitenau engagiert, dadurch kennen sie sich auch privat und verstehen sich sehr gut. In Vereinen kommt man zusammen, um gemeinsam etwas Produktives zu machen. Es geht hier immer um die Sache, da braucht man Gemeinsamkeit. So auch bei uns im Gemeinderat, hier wird das Gemeinsame vor das Trennende gestellt und dann funktioniert das.

Sie haben immer sehr viel Wert auf Vereine gelegt. Liegt das daran, dass Sie selbst auch immer ein Hansdampf in allen Gassen waren?

Maier: Jetzt bin ich natürlich Mitglied bei jedem Verein in Breitenau, das wird auch so bleiben. Aufgewachsen bin ich aber im Musikverein. Ich bin hier seit meinem 14. Lebensjahr eingebunden. Selbst in der Zeit, als ich in Wien gelebt habe, war ich immer wieder in Breitenau, um dabei zu sein. Dadurch weiß ich, dass es bei Vereinen ein Geben und Nehmen ist. Gleichzeitig ist es aber schon schön, wenn man gemeinsam etwas organisiert oder auch erreichen kann. Darum war es mir auch immer wichtig, dass es im Kindergarten oder in der Schule Elternvereine gibt. Denn dort, wo die Menschen zusammenkommen, funktioniert das Gemeinsame auch.

Sie haben bei ihrer Festrede gesagt, dass Sie mehr gestaltet als verwaltet haben. Bei welchen Projekten sieht man das?

Maier: Wir haben in Breitenau immer möglichst vorausschauend gearbeitet. So hatten wir schon Energieberatungen, als Photovoltaik noch kein Thema war. Wir haben vor über vier Jahren bereits über die Möglichkeit von Energiegemeinschaften gesprochen, mittlerweile haben wir eine solche. Oder auch bei der Kinderbetreuung haben wir die Chance ergriffen und eine Tages- und Nachmittagsbetreuung umgesetzt. Wir haben auch bei unseren Vereinen und Organisationen immer wieder investiert und Projekte umgesetzt. Solche Umsetzungen gehen aber nur, wenn die Vereine engagiert mitmachen.

Sie haben bei ihrer Ehrenbürgerschaftsverleihung viel Lob bekommen. Gibt es eine Entscheidung in den letzten 30 Jahren, die Sie so heute nicht mehr treffen würden?

Maier: Nein, da fällt mir eigentlich nichts ein. Es war eigentlich alles gut durchdacht. Ich bin glücklich darüber, dass sich mein Vorgänger über die Errichtung des Steinfeldzentrums getraut hat, das wäre jetzt nicht mehr leistbar. Aber auch die Entscheidungen für den kommunalen Wohnbau haben meine Vorgänger getroffen. Das war wichtig, sonst hätten wir in Breitenau keinen Kindergarten oder keine Volksschule mehr. Allerdings muss man beim kommunalen Wohnbau dann auch zum richtigen Zeitpunkt wieder auf die Bremse steigen.

Vor welchen Herausforderungen steht die Gemeinde aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren?

Maier: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss noch mehr unterstützt werden. Im Kindergarten gibt es zu wenig Platz, hier investieren wir aber schon. Es wird auch im Energiesektor massive Veränderungen geben, man wird weiterhin PV-Anlagen bauen, da wird man auch am Flächenwidmungsplan arbeiten müssen. Direkt in nächster Zeit, wird die Gemeinde der Glasfaserausbau beschäftigen. Jedes Haus bekommt einen Anschluss, das bedeutet, dass die Straßen aufgegraben werden. Die müssen dann wieder dementsprechend hergerichtet werden.

Wie ist es für Sie, der dritte Ehrenbürger der Gemeinde zu sein?

Maier: Schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut, das ist eine Wertschätzung. Mit dem kann ich schon ganz gut leben (lacht).

Gibt es etwas, dass Ihnen am Bürgermeisteramt nicht fehlen wird?

Maier: Ja, das sind Kleinigkeiten. Es wird mir nicht fehlen, dass mich jemand am 25. Dezember um 9 Uhr früh anruft und sich wegen etwas beschwert.