Den Schock seines Lebens hatte wohl ein Waldarbeiter, als er am Montag der Vorwoche in einem Waldgebiet bei Breitenstein seinen Dienst verrichtete: Zuerst stieß er auf einen Totenschädel, anschließend entdeckte er in unmittelbarer Umgebung den bereits stark verwesten und teils skelettierten Rest vom Körper. Umgehend wurden die Einsatzkräfte von dem mysteriösen Leichenfund verständigt.

Und obwohl sofort alle Ermittlungen in Bewegung gesetzt wurden, war die Herkunft oder Identität des Toten auch bis zum Wochenende noch nicht geklärt. Es stand noch nicht einmal mit hundertprozentiger Sicherheit das Geschlecht fest. Allerdings dürfte der Tod schon längere Zeit zurückliegen.

Anfangs wurde auch vermutet, dass es sich bei dem Toten um einen gefallenen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg handeln könnte, die Theorie wurde aber mittlerweile wieder verworfen. Erschwerend für die Identifizierung ist der Umstand, dass neben der Leiche keine persönlichen Gegenstände gefunden werden konnte. Aus Kreisen der Exekutive hofft man, diese Woche bei den Ermittlungen zum Durchbruch zu gelangen.